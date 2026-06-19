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19 июня, 14:16

Город

Мосжилинспекция опровергла информацию о новых правилах ремонта с 1 июля

Фото: depositphotos/fpphotobank@gmail.com

Сообщения об ужесточении требований к правилам ремонта в квартирах не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба Мосжилинспекции.

Ранее в ряде СМИ и соцсетях появилась информация об изменениях требований к перепланировке и о планируемых рейдах с 1 июля. В Мосжилинспекции указали, что публикации не содержат ссылок на нормативно-правовые акты, которые вносят изменения в Жилищный кодекс РФ.

На самом деле требования к переустройству и перепланировке помещений в многоквартирных домах регулируются действующим постановлением правительства Москвы от 25 октября 2011 года. При этом порядок проведения рейдов установлен Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ.

В пресс-службе отметили, что никакие указанные в СМИ изменения в документы не вносились. Контрольно-надзорные мероприятия проводятся по обращениям граждан, управляющих и специализированных организаций, органов власти, а также при рассмотрении заявлений о согласовании ранее выполненных работ.

В случае выявления незаконной перепланировки собственник привлекается к административной ответственности и обязуется привести помещение в соответствие с технической документацией, добавили в Мосжилинспекции.

Москвичи могут оформлять разрешения о согласовании переустройства и перепланировки помещения в многоквартирном доме с помощью услуги на mos.ru. Это делает процесс переделки прозрачнее и удобнее. Возможность согласовать перепланировку в квартире без визита в ведомства существенно ускоряет дело и избавляет от лишнего стресса.

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