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19 июня, 15:56

Экономика

Набиуллина заявила об отсутствии рисков переохлаждения экономики России

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская​

Банк России не видит рисков переохлаждения российской экономики на фоне принимаемых мер, санкций и других факторов. Об этом на пресс-конференции заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, экономическая активность после снижения в начале года постепенно восстанавливается. Если в первом квартале ВВП сократился на 0,2%, что во многом было связано с сезонными и календарными факторами, то уже в апреле экономика вернулась к росту.

"Рисков переохлаждения экономики мы не видим", – подчеркнула Набиуллина.

По оценке Банка России, за январь–апрель экономика выросла на 0,3%. По итогам первого полугодия регулятор ожидает рост ВВП примерно на 0,5%.

Ранее сообщалось, что регулятор снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. В ЦБ отметили, что устойчивый рост цен немного замедлился, но остается выше целевого уровня.

Годовая инфляция на середину июня составила 5,6%. Экономика после спада в начале года вновь показывает умеренный рост, увеличились потребительский спрос и объемы кредитования. При этом регулятор не исключил, что дальнейшее снижение ставки может замедлиться.

Рынок ждал более решительного шага от Центробанка по ключевой ставке

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