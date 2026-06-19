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19 июня, 16:11

Происшествия

Суд на Кубани дал 8 лет мужчине, который убил соседа черенком лопаты

Фото: kuban.sledcom.ru

Кубанский суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима местного жителя, который убил своего соседа черенком лопаты во время ссоры. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Это произошло 23 ноября 2025 года в хуторе Маевском Славянского района. Между мужчинами произошла драка после конфликта, во время которой обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов черенком лопаты по голове. Мужчина умер на месте, и тогда подсудимый решил скрыть следы преступления.

Для этого он разжег во дворе дома костер, куда бросил и тело, и лопату. Скрыть улики ему помогала сожительница: она вытерла пятна крови с пола и уничтожила окровавленный платок, а затем соврала полиции о непричастности возлюбленного к преступлению.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в убийстве, а его сожительницу – в укрывательстве особо тяжкого преступления. Ей назначили штраф.

Ранее в Забайкальском крае, в селе Гыршелун, пьяная женщина подожгла деревянный многоквартирный дом. В тот момент в нем находились люди, один мужчина погиб. Злоумышленницу заключили под стражу.

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