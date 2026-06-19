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19 июня, 16:44

Спорт

Состоялась жеребьeвка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/2027

Фото: ТАСС/Екатерина Мещерякова

Прошла жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу на сезон-2026/2027. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

  • В группу А попали московский "Спартак", казанский "Рубин", "Оренбург" и московская "Родина";
  • В группе В сыграют "Краснодар", московское "Динамо", грозненский "Ахмат" и воронежский "Факел";
  • В группе С оказались петербургский "Зенит", футбольный клуб из Калининграда "Балтика", самарские "Крылья Советов" и махачкалинское "Динамо";
  • В группу D вошли московский "Локомотив", столичный ЦСКА, "Ростов" и тольяттинский "Акрон".

Первые встречи группового этапа Пути РПЛ состоятся 5 августа.

В свою очередь, в Пути регионов Кубка России сыграют 18 клубов Первой лиги, 15 команд Второй лиги "Дивизион А", 37 клубов "Дивизион Б" и 16 любительских команд. Первые матчи состоятся 29 июля.

В этом году победу в суперфинале Кубка России по футболу одержал московский "Спартак". Решающий матч прошел 24 мая на стадионе "Лужники" в Москве в присутствии 72 978 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости финалов турнира.

Основное время встречи с "Краснодаром" завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались "красно-белые" – 4:3. Для московского клуба этот трофей стал пятым в истории клуба.

РФС может изготовить новый Кубок взамен разбитого игроками "Спартака"

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