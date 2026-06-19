Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дождь и гроза обрушатся на Москву в ближайший час и продлятся до 21:00 пятницы, 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

При грозе ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Поэтому горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них авто.

В ближайшие выходные, 20 и 21 июня, москвичей ожидают солнечные и теплые дни, указывали синоптики. Столбики термометров покажут 20–22 градуса в субботу и 23–25 градуса в воскресенье. При этом уже в понедельник, 22 июня, прогнозируется следующая волна осадков.

По прогнозам специалистов, июнь в столичном регионе может на 50–80% превысить норму осадков. Изнуряющей жары в этом месяце больше не ожидается, а его вторая половина прогнозируется как минимум в 2,5 раза более дождливой.

