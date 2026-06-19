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19 июня, 17:43

Транспорт

Volga объявила цены на три новые модели авто

Фото: МАХ/VOLGA OFFICIAL

Продажи трех моделей автомобилей отечественного бренда Volga стартовали в официальных дилерских центрах. Также объявлены цены на новинки, сообщила пресс-служба компании в мессенджере MAX.

В линейку автомобилей вошли седан C50, а также кроссоверы K40 и K50.

Стоимость Volga C50 в минимальной комплектации составит от 2,89 миллиона рублей, за автомобиль в комплектации "комфорт" придется отдать от 3,14 миллиона рублей, а за "премиум" – от 3,29 миллиона рублей. Седан оснащен двухлитровым турбодвигателем мощностью 150 или 200 лошадиных сил.

Цена среднеразмерного кроссовера Volga K40 начинается от 2,74 миллиона за стандартную комплектацию, за "комфорт" – от 3,04 миллиона рублей, а за "премиум" – от 3,79 миллиона рублей. Эта модель также доступна с двумя вариантами двигателей: 1,5-литровой силовой установкой мощностью 147 лошадиных сил, а также двухлитровым двигателем мощностью 200 лошадиных сил.

В свою очередь, стоимость флагманского кроссовера Volga K50 оценивается в 4,19, 4,49 и 4,64 миллиона рублей за пакеты "комфорт", "премиум" и "эксклюзив" соответственно. Он комплектуется двухлитровым турбодвигателем мощностью 238 лошадиных сил.

СМИ сообщают, что модели C50, K40 и K50 основаны на китайских Geely Preface, Geely Atlas и Geely Monjaro. При этом стоимость автомобилей Volga оказалась ниже. Стоимость моделей Preface, Atlas и Monjaro в России оценивается в 3,08, 3,19 и 4,35 миллиона рублей соответственно, включая скидки.

Ранее глава автомобильного бренда Volga Татьяна Фадеева сообщала, что в этом году компания планирует выпустить около 30 тысяч машин. В целом компания собирается продать 25–27 тысяч авто. Также стало известно, что 1,5 тысячи машин уже собраны.

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