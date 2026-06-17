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17 июня, 08:54

Транспорт

Volga планирует выпустить около 30 тысяч машин в 2026 году

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Глава автомобильного бренда Volga Татьяна Фадеева сообщила в интервью "Российской газете", что в этом году компания планирует выпустить около 30 тысяч машин.

Фадеева выразила уверенность, что до конца 2026-го производственный план будет выполнен. Кроме того, она рассказала, что компания собирается продать 25–27 тысяч авто. При этом она понимает, что часть машин будет в товарном запасе дилеров по всей стране.

Глава Volga также заявила, что 1,5 тысячи авто уже собраны. Она отметила, что предприятие уже вышло на полную первую смену.

Продажи машин Volga начнутся в России в июне. В модельную линейку бренда вошли кроссоверы К40 и К50, а также седан С50. Они будут представлены в пяти цветах.

В частности, кроссовер К50 можно купить в черном, белом, сером, серебристом и зеленом вариантах. Цена авто – от 4,2 миллиона рублей. Седан С50 получит такие же оттенки. Его стоимость будет начинаться от 2,9 миллиона рублей. Кроссовер К40 будет в черном, белом, серебристом, синем и светло-зеленом цветах. Стоимость модели – от 2,75 миллиона рублей.

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