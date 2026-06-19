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19 июня, 17:02

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Daily Mail: в ОАЭ провели операцию по разделению сросшихся черепами сиамских близнецов

Хирурги в ОАЭ провели операцию по разделению сросшихся черепами сиамских близнецов

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia​

В Абу-Даби хирурги провели 12-часовую операцию, в ходе которой разделили сиамских близнецов, которые были сращены черепами с рождения, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Операцию провели для девочек из Нигерии Мерси и Гуднесс. Им 19 месяцев, и у них была редкая форма сиамского сращения, которая называется краниопагия. Это значит, что близнецы соединены костями черепа, а также кровеносными сосудами и иногда тканями мозга.

Хирургическую команду возглавил детский нейрохирург профессор Нур уль Овасе Джилани из лондонской больницы Great Ormond Street. Над проектом также работали эксперты из Великобритании, ОАЭ, Нигерии и Бразилии.

К операции готовились несколько месяцев, были использованы трехмерное моделирование, виртуальная реальность и искусственный интеллект. Это было необходимо для того, чтобы создать точную карту кровеносных сосудов и структур мозга обеих девочек.

Полное лечение продолжалось больше четырех месяцев и четыре отдельных хирургических этапа, а в общей сложности врачи находились в операционной более 40 часов. Финальная 12-часовая операция была осложнена тем, что у девочек были общие кровеносные сосуды и участки тканей, это увеличивало риск тяжелых осложнений.

Под кожу головы Мерси и Гуднесс были заранее установлены расширители, чтобы создать достаточный запас тканей и избежать пересадки кожи. По словам врачей, в их практике это была одна из самых сложных операций.

Сейчас дети полностью восстановились и вернулись домой.

Ранее в Словакии впервые за почти 20 лет на свет появились сиамские близнецы. Новорожденные девочки срослись тазами, у них есть почки и легкие, однако нет прямой кишки, поэтому врачи установят им стому.

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