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19 июня, 18:28

Транспорт

Маршруты до ТК "Садовод" не будут работать 21–22 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Общественные маршруты до ТК "Садовод" не будут работать 20 и 21 июня, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Речь идет о маршрутах 436, с694, с711, 739а, 739в, 739к, с744, с768 и с867. В ведомстве отметили, что в эти дни торговый комплекс работать не будет.

Накануне, 18 июня, "Садовод" попал под атаку вражеских беспилотников. По данным Сергея Собянина, в Московском регионе тогда было уничтожено свыше 190 дронов, что стало самой масштабной атакой за последние два года.

Кроме того, была частично разрушена кровля торгового центра "Мега Белая Дача". Началось возгорание, которое потушили через некоторое время. По техническим причинам центр приостановил работу, однако сейчас она восстановлена.

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