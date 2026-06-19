Собянин: силы ПВО на ближнем рубеже отразили атаку 76 БПЛА, летевших к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силами ПВО сбито 76 беспилотников на ближнем рубеже Москвы, заявил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр отметил, что противник предпринял попытку еще одной массированной атаки. В ходе нее никто не пострадал, а также ничего не разрушено.

Атака на Москву началась днем 19 июня. На фоне этого были введены временные ограничения в аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево, однако в настоящий момент воздушные гавани продолжили принимать и отправлять самолеты.

Ранее о высоких показателях работы сил ПВО, "несмотря ни на что", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что Владимир Путин получает все оперативные сводки.