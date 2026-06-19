Суд заключил под стражу сына бизнесмена, устроившего пьяное ДТП в Нижнем Новгороде

Фото: MAX/"ГУ МВД России по Нижегородской области"

Нижегородский районный суд изменил меру пресечения устроившему ДТП в центре Нижнего Новгорода сыну бизнесмена Сергею Корнилову, заключив его под стражу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что это произошло после того, как Корнилов нарушил меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему, в частности, нельзя было выходить из дома по ночам, посещать рестораны и бары, торгующие алкоголем, использовать Сеть или средства связи, управлять авто или общаться со свидетелями.

В итоге суд удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения. Теперь мужчина заключен под стражу до 23 июля 2026 года включительно.

ДТП произошло 20 мая на Похвалинском съезде. Молодой человек, находившийся за рулем кабриолета Mercedes, выехал на встречную полосу, где столкнулся с несколькими машинами. Никто не пострадал, но автомобили получили повреждения. На мужчину составили 4 административных материала, в том числе за отказ пройти освидетельствование на состояние опьянения.

После этого в отношении Корнилова возбудили два уголовных дела по статьям о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, а также о хулиганстве. Затем его задержали, суд приговорил его к 10 суткам административного ареста и назначил запрет определенных действий.