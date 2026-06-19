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19 июня, 21:51

Шоу-бизнес

Актер Дюжев назвал 32-е место в праймериз "Единой России" хорошим результатом

Фото: ТАСС/Ольга Зиновская

Актер Дмитрий Дюжев впервые высказался о результатах предварительного голосования партии "Единая Россия". Звезда сериала "Бригада" в беседе с "Газетой.ру" заявил, что считает свое 32‑е место хорошим результатом.

"Я благодарю партию "Единая Россия", которая дает возможность всем гражданам Российской Федерации попробовать свои силы в предложениях, инициативах, в желании изменить нашу страну к лучшему. Я попробовал. Из 300 мест я занял 32-е место, очень хорошее количество голосов. Я благодарю каждого, кто за меня проголосовал в этот период. Надеюсь, что в будущем подготовлюсь более тщательно", – поделился он на премьере фильма "Где ты?" в Мастерской "12" Никиты Михалкова.

Всего Дюжев набрал 2 701 голос – итоги праймериз стали известны в начале июня. Актер отметил, что решил баллотироваться в депутаты ради улучшения жизни россиян, однако содержание своей программы не раскрыл.

При этом на сайте праймериз в разделе "Общественная позиция" артист указал, что поддерживает Владимира Путина и участников спецоперации, регулярно бывает в новых регионах, выступает перед военными, ветеранами, сотрудниками полиции и Росгвардии.

Выборы в нижнюю палату парламента IX созыва пройдут 20 сентября 2026 года. Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, до сентября 2031 года. Количество мест останется прежним – всего 450.

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