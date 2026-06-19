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19 июня, 18:59

Общество

Подмосковные врачи спасли ребенка, в стенку желудка которого вросли 10 магнитов

Фото: depositphotos/wedmov

Врачи спасли ребенка, у которого в стенку желудка вросли 10 магнитов, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

Родители заметили, что их 3-летний сын проглотил магниты, и вызвали скорую помощь. Ребенка доставили в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля, где выяснили, что инородные тела не только соединились между собой через слизистую оболочку желудка, но и частично проникли в подслизистый слой.

Заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения учреждения Александр Иноземцев отметил, что магниты опасны тем, что могут вызвать перфорацию, то есть "дырку" в органе. Это, в свою очередь, влечет за собой множество необратимых осложнений, а также необходимость в проведении полостной операции.

"В нашем случае мы успели провести эндоскопическое вмешательство: специальными щипцами "крысиный зуб" извлекли сначала три магнита из просвета, а затем еще семь – из подслизистого слоя желудка", – подчеркнула врач.

Здоровью ребенка ничего не угрожает. На следующий день после вмешательства его выписали.

Ранее 16 магнитов диаметром около сантиметра проглотила девочка, которой помогли в Детском центре больницы имени М. П. Кончаловского в Москве. Инородные предметы извлекали через ротовую полость. При этом специалистам пришлось взять дополнительный магнит и завернуть его в эндоскопический контейнер, поскольку круглые предметы соскальзывали с инструментов.

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