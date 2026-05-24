Два уголовных дела завели на водителя кабриолета, устроившего ДТП в Нижнем Новгороде

Два уголовных дела возбуждены в отношении 21-летнего водителя кабриолета Mercedes Сергея Корнилова, который спровоцировал ДТП в центре Нижнего Новгорода и отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Об этом сообщили в региональном управлении МВД и следственном управлении СК РФ.

Первое дело квалифицировано по части 1 статьи 267 УК РФ ("Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств"). Второе дело – по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").

Как пояснили в МВД, сотрудники ГАИ проанализировали видео с камер наблюдения, запечатлевших манеру вождения нарушителя, и оценили ее как агрессивную.

"На автомобиль 21-летнего фигуранта, ранее изъятый госавтоинспекторами в рамках административного расследования, будет наложен арест", – подчеркивается в сообщении.

ДТП произошло днем 20 мая на Похвалихинском съезде. Водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia, которую от удара развернуло на Nissan. Никто не пострадал, машины получили механические повреждения. На водителя составили четыре административных материала, в том числе за отказ пройти медосвидетельствование.

В Госавтоинспекции региона также рассказали, что с начала 2025 года на водителя составлен 161 административный материал на общую сумму 719 тысяч рублей, 51 из них – за неуплату штрафа в установленный срок. Местные СМИ утверждают, что владелец ярко-желтого кабриолета является сыном покойного нижегородского миллиардера.

Водителю Mercedes грозит до 7 лет тюрьмы. После аварии он заявил, что чувствует себя "лучше не бывает", а также сказал, что собирается приобрести новую машину.