Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 21:08

Происшествия

Два уголовных дела завели на водителя кабриолета, устроившего ДТП в Нижнем Новгороде

Фото: MAX/"ГУ МВД России по Нижегородской области"

Два уголовных дела возбуждены в отношении 21-летнего водителя кабриолета Mercedes Сергея Корнилова, который спровоцировал ДТП в центре Нижнего Новгорода и отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Об этом сообщили в региональном управлении МВД и следственном управлении СК РФ.

Первое дело квалифицировано по части 1 статьи 267 УК РФ ("Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств"). Второе дело – по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").

Как пояснили в МВД, сотрудники ГАИ проанализировали видео с камер наблюдения, запечатлевших манеру вождения нарушителя, и оценили ее как агрессивную.

"На автомобиль 21-летнего фигуранта, ранее изъятый госавтоинспекторами в рамках административного расследования, будет наложен арест", – подчеркивается в сообщении.

ДТП произошло днем 20 мая на Похвалихинском съезде. Водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia, которую от удара развернуло на Nissan. Никто не пострадал, машины получили механические повреждения. На водителя составили четыре административных материала, в том числе за отказ пройти медосвидетельствование.

В Госавтоинспекции региона также рассказали, что с начала 2025 года на водителя составлен 161 административный материал на общую сумму 719 тысяч рублей, 51 из них – за неуплату штрафа в установленный срок. Местные СМИ утверждают, что владелец ярко-желтого кабриолета является сыном покойного нижегородского миллиардера.

Водителю Mercedes грозит до 7 лет тюрьмы. После аварии он заявил, что чувствует себя "лучше не бывает", а также сказал, что собирается приобрести новую машину.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика