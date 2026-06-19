19 июня, 15:17 (обновлено 19.06.2026 15:49)Транспорт
Ограничения сняты в аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково, Шереметьево
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Ограничения сняты в аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево, сообщили в пресс-службе Росавиации.
В настоящий момент воздушные гавани принимают и отправляют самолеты. В ведомстве подчеркнули, что данные меры были необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Авиагавани перестали принимать рейсы на фоне атаки БПЛА на Москву.
К настоящему моменту над столицей было уничтожено 37 беспилотников. На месте падения осколков БПЛА работают экстренные службы.