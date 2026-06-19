Собянин: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

На подлете к Москве удалось перехватить еще один вражеский беспилотник. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО). К работе на месте падения его осколков уже приступили экстренные службы.

Данный БПЛА стал 37-м по счету сбитым в воздушном пространстве столичного региона с полудня 19 июня.

В связи с продолжающимися попытками атак со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) аэропорты Домодедово и Жуковский временно перестали выпускать и принимать воздушные суда. Шереметьево и Внуково, в свою очередь, перешли на особый режим работы, обслуживая рейсы по согласованию с соответствующими органами.

