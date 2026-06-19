Дело о похищении человека завели против обвиняемых в убийстве спортсмена Исаева в Калуге

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Уголовное дело о похищении человека группой лиц с применением насилия возбуждено против двоих обвиняемых в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, 39-летний житель Калуги в июле 2024 года приревновал свою экс-супругу и решил похитить ее. Он попросил помочь с этим двух своих знакомых, которые выследили 23-летнюю девушку у дома и увезли на машине в гараж. Там злоумышленники удерживали и избивали девушку, а также угрожали ей.

Следователи добавили, что потерпевшая подала заявление в полицию, так как опасалась расправы. Известно, что один из фигурантов дела уже отбывает наказание в местах лишения свободы за совершение другого преступления, а двое его сообщников находятся в СИЗО за убийство.

В настоящее время уголовные дела об убийстве Исаева и похищении девушки объединены в одно производство. Сотрудники регионального СК выясняют все детали происшествия и закрепляют доказательственную базу.

Исаев был застрелен в Калуге в ночь на 7 мая. По версии следствия, 41-летний местный житель приехал к своему знакомому, которым оказался спортсмен. Из-за возникшего конфликта он не менее двух раз выстрелил в чемпиона РФ из огнестрельного оружия.

Спортсмена госпитализировали, но он скончался от полученных ранений. Злоумышленника задержали в Брянской области, а после арестовали. Свою вину он признал.

Также был арестован соучастник убийства Исаева. Следствие установило, что мужчина не раз высказывал в адрес спортсмена угрозы убийством. 53-летнему фигуранту было предъявлено обвинение по статьям "Угроза убийством" и "Пособничество в убийстве".

