В Калуге арестовали соучастника убийства спортсмена Исаева

В Калуге задержали соучастника убийства чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Следствие установило, что второй обвиняемый неоднократно высказывал в адрес Исаева угрозы убийством, а также помог своему знакомому в совершении преступления. Сейчас 53-летнему фигуранту предъявлено обвинение по статьям "Угроза убийством" и "Пособничество в убийстве".

Инцидент произошел в ночь на 7 мая на улице Болотникова. По данным ведомства, 41-летний местный житель из-за неприязни не менее двух раз выстрелил из огнестрельного оружия в своего знакомого, которым оказался Исаев. Пули попали в область жизненно важных органов. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник скрылся с места происшествия на машине. Оперативники установили личность подозреваемого, автомобиль, на котором он передвигался, и направление движения. В соседние регионы была передана ориентировка, а позже его заметили сотрудники Госавтоинспекции в Брянской области. Во время задержания, судя по внешним признакам, он находился в нетрезвом состоянии.

