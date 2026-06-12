Норвежская полиция задержала трех шведов за кидание камней через границу с РФ

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В Норвегии полицейские задержали и оштрафовали троих шведов за бросание камней через границу с Россией. Об этом сообщает пресс-служба полиции области Финнмарк.

Задержанным выписали штраф в 8 тысяч крон, что составляет около 844 долларов. По данным телеканала TV2, норвежский закон запрещает действия угрожающего характера, направленные на границу или через нее.

Ранее полицейские задержали в Стамбуле 22 известные персоны в рамках еще одного антинаркотического рейда. В этот раз среди них оказались актриса из сериала "Великолепный век" Берен Саат и "Мисс Турция" Айше Хатун Онал.

Также правоохранительные органы задержали певца Кенана Доулу и его брата композитора Озана. Последний в свое время работал с певцом Тарканом.