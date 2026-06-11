Milliyet: "Мисс Турция" и актрису "Великолепного века" задержали по делу о наркотиках

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Полицейские задержали в Стамбуле 22 известные персоны в рамках еще одного антинаркотического рейда. В этот раз среди них оказались актриса из сериала "Великолепный век" Берен Саат и "Мисс Турция" Айше Хатун Онал, сообщает газета Milliyet.

"Полиция провела в ночь на четверг (11 июня. – прим. ред.) очередной антитеррористический рейд, задержаны 22 знаменитости, которые уже сдали образцы крови и волос для теста на наркотики, еще трое находятся в розыске", – сказано в публикации.

Также правоохранительные органы задержали певца Кенана Доулу и его брата композитора Озана. Последний в свое время работал с певцом Тарканом.

Турецкая полиция устраивает антинаркотические рейды регулярно начиная с октября 2025 года. В разное время по этому делу задерживали популярных медиаперсон, в том числе актеров.

В апреле правоохранители задержали в Стамбуле поп-исполнителей Бенгю, Мелек Мосс, Мустафу Джеждели и актера сериалов "Дом, в котором ты родился" и "Полет птицы" Ибрагима Челиккола.

Тогда генпрокурор города Фатих Денмез заявил, что результаты тестов на наркотические вещества оказались положительными у 77% турецких знаменитостей, которые прошли проверку в ходе расследования.