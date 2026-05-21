Актрису сериала "Клюквенный щербет" Дживелек и певца Матиза задержали по делу о наркотиках

Жандармы задержали актрису турецкого сериала "Клюквенный щербет" Фейзу Дживелек и певца Мабеля Матиза в ходе антинаркотического рейда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокуратуру стамбульского района Бакыркей.

По данным ведомства, в ходе другого расследования о наркотиках были получены улики, на основании которых жандармерии Стамбула отдали указание провести задержание, обыск, биологическую экспертизу и дачу показаний 25 подозреваемых.

Телеканал NTV уточняет, что всего задержаны 14 человек, в том числе Дживелек и Матиз, а также актриса сериала Medcezir и модель Серенай Сарыкая, актер Онур Туна, певец Беркай и ряд других звезд.

Ранее в ходе антинаркотической операции был задержан популярный турецкий актер Бурак Дениз, известный по роли в "Королеве ночи". Всего тогда были задержаны 11 человек из 14, в отношении которых имелось решение прокуратуры о взятии под стражу. До этого были задержаны еще не менее 9 известных турецких деятелей шоу-бизнеса и кино.

Кроме того, в январе под стражу поместили актера сериала "Клюквенный щербет" Догукана Гюнгера. Он признался в употреблении веществ, раскаялся и пообещал завязать с этим.