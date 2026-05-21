Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 10:19

Происшествия

Актрису сериала "Клюквенный щербет" Дживелек и певца Матиза задержали по делу о наркотиках

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/feyzaacivelek

Жандармы задержали актрису турецкого сериала "Клюквенный щербет" Фейзу Дживелек и певца Мабеля Матиза в ходе антинаркотического рейда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокуратуру стамбульского района Бакыркей.

По данным ведомства, в ходе другого расследования о наркотиках были получены улики, на основании которых жандармерии Стамбула отдали указание провести задержание, обыск, биологическую экспертизу и дачу показаний 25 подозреваемых.

Телеканал NTV уточняет, что всего задержаны 14 человек, в том числе Дживелек и Матиз, а также актриса сериала Medcezir и модель Серенай Сарыкая, актер Онур Туна, певец Беркай и ряд других звезд.

Ранее в ходе антинаркотической операции был задержан популярный турецкий актер Бурак Дениз, известный по роли в "Королеве ночи". Всего тогда были задержаны 11 человек из 14, в отношении которых имелось решение прокуратуры о взятии под стражу. До этого были задержаны еще не менее 9 известных турецких деятелей шоу-бизнеса и кино.

Кроме того, в январе под стражу поместили актера сериала "Клюквенный щербет" Догукана Гюнгера. Он признался в употреблении веществ, раскаялся и пообещал завязать с этим.

Турецкую актрису Эрчел отпустили на свободу после теста на наркотики

Читайте также


происшествияшоу-бизнесза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика