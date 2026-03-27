Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
27 марта, 20:09

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Habertürk: турецкая актриса Эрчел вышла на свободу после сдачи теста на наркотики

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Турецкая актриса Ханде Эрчел вышла на свободу после сдачи теста на наркотики, сообщил телеканал Habertürk.

По информации журналистов, она сдала образцы крови и волос в управлении судмедэкспертизы. Задержанный по этому же делу предприниматель Хакан Сабанджи отметил, что ни он, ни Эрчел никогда не принимали запрещенные вещества.

О том, что звезда сериала "Постучись в мою дверь" оказалась замешана в уголовном процессе, стало известно 25 марта. Генпрокуратура Турции выдала ордер на ее арест. В тот момент актриса находилась за границей. После возвращения в страну она дала показания в суде.

В рамках дела задержаны 14 человек. Среди них – Сабанджи и его брат Керим, актриса Гюзиде Дуран, бывший президент ФК "Галатасарай" Бурак Эльмас и другие.

Читайте также


шоу-бизнеспроисшествия

Главное

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика