27 марта, 13:44

Шоу-бизнес

Фигурирующая в деле о наркотиках актриса Эрчел дала показания в суде

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Турецкая актриса Ханде Эрчел, проходящая в качестве подозреваемой по делу об употреблении наркотиков, вернулась на родину и дала показания в суде Стамбула, передает газета Cumhuriyet.

После посещения инстанции артистку направили в Институт судебной медицины для взятия образцов волос и крови.

О том, что звезда сериала "Постучись в мою дверь" оказалась замешана в уголовном процессе, стало известно 25 марта, когда Генпрокуратура страны выдала ордер на ее арест. В тот момент Эрчел находилась за границей, но выразила готовность в полном содействии следствию после возвращения в Турцию.

Вместе с ней подозреваемыми стали еще 15 человек, из которых 14 уже задержаны, а один объявлен в розыск. Среди задержанных числятся бывший возлюбленный Эрчел бизнесмен Хакан Сабанджи, его брат, предприниматель Керим, актриса Гюзиде Дуран, экс-президент футбольного клуба "Галатасарай" Бурак Эльмас и другие.

