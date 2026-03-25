Турецкая актриса Ханде Эрчел прокомментировала новости о своем аресте

Турецкая актриса Ханде Эрчел стала фигурантом уголовного дела, связанного с наркотиками. Полиция выдала ордер на арест звезды сериала "Постучись в мою дверь", сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

Турецкая актриса Ханде Эрчел и ее бывший избранник, бизнесмен Хакан Сабанджи, попали в крупный скандал, связанный с запрещенными веществами. Полиция Стамбула выдала ордер на их арест, сообщили СМИ. При этом 32-летняя звезда сейчас находится в Лондоне на обучении. За границей она проходила курсы актерского мастерства.

По данным турецких журналистов, расследование уголовного дела связано с производством, сбытом, покупкой, хранением и употреблением наркотиков, предоставлением специальных мест для их употребления, а также с подстрекательством к занятию проституцией.

Эрчел отреагировала на новость об аресте в своем блоге, отметив, что готовится к вылету в Турцию, чтобы дать показания.





Ханде Эрчел актриса В связи с обучением я уже около месяца нахожусь за границей. Произошедшее я, как и вы, узнала из сообщений в прессе прошлой ночью. Чтобы прояснить ситуацию, я возвращаюсь в страну, где дам необходимые разъяснения и предоставлю показания. Я человек, любящий свою страну и доверяющий государству и правосудию. Уверена, что ситуация будет прояснена в кратчайшие сроки.

Прокуратура и полиция Стамбула начали операцию по борьбе с наркотическим трафиком еще в 2025 году. Цель мероприятий – защита общественной морали, социальной структуры и семейного порядка.

После проведения расследований и собранных доказательств были выданы ордера на арест 16 подозреваемых, которые "имели наркотики для личного пользования или способствовали употреблению наркотиков". Кроме Эрчел и Сабанджи, в списке бывший президент футбольного клуба "Бешикташ" Фикрет Орман, бывший президент футбольного клуба "Галатасарай" Бурак Элмас, бизнесмен Керим Сабанджи, футболист Ферхат Айдын, актрисы Гюзиде Дуран, Лютфие Тугче Озбудак и Дидем Сойдан, а также актер Онур Бюкчу.

Помимо этого, по делу о наркотиках в начале 2026-го был задержан актер сериала "Клюквенный щербет" Догукан Гюнгер. Позже сам актер признался в употреблении запрещенных веществ.

На фоне скандала стало известно о его увольнении из проекта. Информацию он подтвердил в своем блоге.

"Я только что узнал, что был исключен из сериала, над которым с большим энтузиазмом работал в течение 4 сезонов, по решению руководства Show TV, принятому в связи с произошедшими в последнее время событиям", – написал исполнитель роли Фатиха Унала.

В январе в ходе антинаркотической операции в ночных клубах Стамбула полиция также задержала семь человек, включая актера Джана Ямана и актрису Селен Гергюзель.

Ханде Эрчел – одна из самых популярных и высокооплачиваемых актрис Турции. Дебют актрисы состоялся в 2013 году в экранизации романа "Королек – птичка певчая". За годы карьеры она снялась в сериалах и фильмах, в числе которых "Совершенно другой", "Кольцо", "Оставь это ветру". Но популярность ей принесла роль Эды Йылдыз в проекте "Постучись в мою дверь". Права на трансляцию сериала были проданы в 85 стран.

По данным СМИ, благодаря популярности и рекламным контрактам Эрчел смогла заработать немало денег. В 2024 году состояние актрисы оценивалось в 249 миллионов турецких лир (около 749 миллионов рублей).

Турецкая звезда дважды посещала Россию в 2025-м. Впервые она прилетела в Москву в январе вместе с актером Барыш Ардуч. Звезды представляли фильм "Оставь это ветру", где оба сыграли главные роли.

Во второй раз Эрчел прибыла в РФ в ноябре, чтобы посетить премьеру фильма "Два мира, одно желание", в котором сыграла главную роль. Позже звезда опубликовала в своем блоге пост на русском языке, в котором поблагодарила публику за прием в Москве.

"Два мира, одно желание. Вы приносите мне удачу, я вас очень сильно люблю", – написала актриса.

В комментариях поклонники ответили ей взаимностью и поблагодарили за теплые слова.