Продюсер Дворцов: Аглая Тарасова попала в черный список сразу нескольких режиссеров

Задержание Аглаи Тарасовой в аэропорту Домодедово отразилось на ее карьере, заработках и личной жизни, заявил продюсер Сергей Дворцов. Как актриса живет после скандала – в материале Москвы 24.

Отношения на "стоп"

Фото: ТАСС/Владимир Андреев

В сентябре стало известно о задержании актрисы Аглаи Тарасовой в аэропорту Домодедово. Во время досмотра таможенники обнаружили в ее багаже 0,38 грамма запрещенного вещества. Последствия инцидента стали для знаменитости плачевными, рассказал порталу "Страсти" продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, возлюбленный Аглаи, коллега Антон Филипенко, решил взять паузу в отношениях, но при этом об окончательном разрыве пока речи не идет. Дворцов добавил, что от актрисы отвернулись и некоторые ее знакомые.





Сергей Дворцов продюсер На самом деле народ разделился на два лагеря: кто-то за, любит и поддерживает ее, а кто-то против и негативно после всей истории теперь высказывается о ней. Я так понимаю, что после всего этого ее возлюбленный Антон поставил их отношения на "стоп".

Ранее СМИ сообщали, что Тарасова лишились роли в фильме "Холоп-3", в касте которого изначально была заявлена. Теперь Дворцов завил, что актриса попала в черный список нескольких режиссеров.



"Предложений о работе нет, ничего не принимает. Она попала в черный список, безусловно. Этот скандал повлиял на ее карьеру. У каких-то режиссеров она уже в "чс" (черном списке). Это факт. В несколько раз гонорары ее упали", – заявил он.

При этом до скандала Аглая получала около 300 тысяч рублей за съемочный день, сообщает сайт "Комсомольская правда". Продюсер одного из кинопроектов рассказал журналистам, что если роль значительная, то количество смен в одном сериале может доходить до 60. Таким образом актриса могла заработать за один проект до 18 миллионов рублей.

О финансовых проблемах актрисы СМИ сообщали и ранее. Например, в сентябре телеграм-канал Mash написал, что у Тарасовой накопился долг за коммуналку в размере 30 тысяч рублей, а также "под угрозой и платежи по ипотеке", которую Аглая оформила в 2022 году. Ежемесячный платеж за элитную недвижимость площадью 139 квадратных метров на Малой Никитской улице составляет 1 миллион рублей, уточняли СМИ.

В сентябре в эфире одной из телепрограмм выяснилось, что в апартаментах Тарасовой идет ремонт, а сама она живет в съемной квартире. При этом с соседями у знаменитости хорошие отношения.

"Это такое несчастье, вот просто я всей душой ей сочувствую. Она много работала, часто бывала в отъезде", – поделилась одна из них.

10 сентября СМИ также сообщили, что к Тарасовой приехала из Италии ее мать, актриса Ксения Раппопорт.

Грозит до 7 лет

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

СМИ сообщили о задержании Тарасовой в аэропорту Домодедово с запрещенным веществом в багаже 5 сентября. Однако инцидент произошел еще 28 августа после возвращения Аглаи из Израиля.

В отношении нее возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет и штраф до миллиона рублей.

На судебном заседании Тарасова пояснила, что привезла вещество из Израиля из-за диагноза одного из родственников и просила провести слушание в закрытом режиме, ссылаясь на возможность разглашения личных данных, но суд в этом отказал.

Она также заявила, что раскаивается и назвала произошедшее большой ошибкой. Кроме того, актриса заверила, что не собирается покидать Россию и добровольно сдала два паспорта – российский и израильский.

Суд назначил актрисе меру пресечения в виде запрета определенных действий. Это значит, что ей нельзя общаться со свидетелями по делу, пользоваться телефоном и интернетом, а также покидать квартиру с 00:00 до 06:00. Запрет действителен до 3 ноября.