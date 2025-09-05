До 7 лет может грозить Аглае Тарасовой, задержанной с наркотиками

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Российской актрисе Аглае Тарасовой может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей по делу о контрабанде наркотиков. Информация об этом следует из инкриминируемой ей статьи Уголовного кодекса.

Источник в полиции уточнил РИА Новости, что у Тарасовой обнаружили 0,38 грамма наркотиков.

О задержании актрисы в аэропорту Домодедово стало известно 5 сентября. По предварительным данным, у Тарасовой нашли масло гашиша.

СМИ уточнили, что актриса прилетела из Израиля пару дней назад с чемоданом и ручной кладью. Таможенники остановили Тарасову для досмотра.



В отношении артистки возбуждено дело о контрабанде наркотиков. Следствие направило в подмосковный суд ходатайство об избрании меры пресечения Тарасовой в виде домашнего ареста.

