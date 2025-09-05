ТАСС: актриса Аглая Тарасова задержана с наркотиками в аэропорту Домодедово

Фото: ТАСС/Виктория Вотоновская

Актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Предварительно, у нее обнаружили масло гашиша", – сказал собеседник агентства.

В отношении Тарасовой было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Актрисе может грозить до 7 лет тюрьмы со штрафом до 1 миллиона рублей. Следствие намерено просить подмосковный суд об избрании ей домашнего ареста.

Информация о задержании Тарасовой ранее появилась в соцсетях. По данным телеграм-каналов, актриса прилетела из Израиля пару дней назад с чемоданом и ручной кладью. Таможенники остановили ее для досмотра и в чемодане обнаружили наркотическое вещество.

До этого в аэропорту Шереметьево задержали мужчину, у которого в чемодане обнаружили каннабис.

На ленте выгрузки багажа служебная собака по кличке Егоза проявила интерес к чемодану россиянина. При досмотре вещей была найдена прозрачная банка с надписью BUDS (сленговое название каннабиса). Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков.

