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Происшествия

Сотрудники Росгвардии задержали прохожего со свертком наркотиков в Гольяново

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Москва"

Сотрудники Росгвардии задержали прохожего со свертком с производным метилэфедрона на территории района Гольяново, сообщила пресс-служба Главного управления ведомства по столице.

Росгвардейцы обнаружили подозрительного мужчину, который при виде служебного автомобиля попытался скрыться, в ходе патрулирования района. Когда сотрудники Росгвардии остановили мужчину, он признался, что имеет при себе наркотики.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа в присутствии понятых выяснила, что у задержанного был производный метилэфедрон. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Подмосковье задержали с 10 килограммами синтетических наркотиков. Злоумышленник был обнаружен в результате оперативно-разыскных мероприятий возле лесополосы в поселке Нахабино.

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