Жителя Сочи с 10 кг синтетических наркотиков задержали в Подмосковье

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Сотрудники полиции задержали жителя Сочи с 10 килограммами синтетических наркотиков в Подмосковье, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

Мужчина был обнаружен в результате оперативно-разыскных мероприятий возле лесополосы в поселке Нахабино. В ходе допроса полицейские выяснили, что 33-летний задержанный уроженец Сочи. У мужчины было изъято 10 пакетов с порошкообразным веществом. Согласно заключению специалистов, в одном из них находилось производное N-метилэфедрона.

Задержанный рассказал сотрудникам полиции, что должен был забрать оптовую партию наркотиков из схрона и разложить их на территории Московской области по указанию куратора. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

Ранее сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) выявили 820 килограммов кокаина в контейнерах с бананами при ввозе в Россию. Это стало крупнейшей за 2025 год партией латиноамериканских наркотиков.