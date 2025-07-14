Столичные правоохранители сорвали попытку сбыта свыше килограмма наркотиков

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Московские полицейские задержали 36-летнего жителя мегаполиса по подозрению в попытке сбыть больше килограмма наркотиков, сообщает газета "Известия" со ссылкой на телеграм-канал МВД России.

При последующем обыске у него дома обнаружили два свертка с растительным веществом, напоминающим высушенную коноплю, весы и упаковочные материалы. Правоохранители определили, что изъятое – почти килограмм марихуаны и свыше 140 граммов гашиша.

В ходе расследования было установлено, что фигурант дела закупил товар через интернет. Он планировал продать вещества мелкими партиями.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" против подозреваемого.

Мужчину заключили под стражу для дальнейшего выяснения подробностей.

Ранее гражданина России Дмитрия Пупышева вместе с двумя таиландцами задержали в Пхукете по подозрению в обороте наркотиков. Местная полиция обнаружила вещества растительного и синтетического происхождения в одном из кондоминиумов, где часто живут российские туристы.