Khaosod: гражданину РФ грозит смертная казнь на Пхукете из-за наркоторговли

Фото: телеграм-канал SHOT

Задержанному на Пхукете россиянину Дмитрию Пупышеву грозит смертная казнь в случае признания его вины в сбыте наркотиков. Об этом сообщает Khaosod.

По данным газеты, правоохранители провели обыски в одном из кондоминиумов, который пользуется популярностью среди россиян и находится недалеко от торгового центра Central Phuket и школы Headstart.

В ходе мероприятий были обнаружены запрещенные вещества растительного и синтетического происхождения, которые в Таиланде классифицируются как наркотики первого и второго класса.

После этого Пупышева задержали вместе с двумя гражданами Таиланда, Сиравитом и Тханакритом, по подозрению в торговле наркотиками. Кроме того, анализы подтвердили наличие наркотических веществ в их организмах.

При этом, согласно местному законодательству, распространение наркотиков первого класса карается лишением свободы на срок от 5 до 20 лет или штрафом до 400 тысяч батов (примерно 950 тысяч рублей). Максимально возможное наказание при признании его виновным – смертная казнь.

Ранее российские полицейские обнаружили наркотические вещества в водных фильтрах при досмотре багажа жителя Москвы, который прибыл в Южно-Сахалинск. По информации правоохранителей, мужчина решил наладить систематическую поставку наркотиков с материка на остров.

Из его чемодана в ходе досмотра изъяли два водяных фильтра. В одном из них находилась смесь массой 503,4 грамма, в другом – массой 497 граммов.