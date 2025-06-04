Полицейские ликвидировали крупную нарколабораторию в Челябинской области

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Правоохранители совместно с Росгвардией пресекли деятельность крупной нарколаборатории, расположенной в частном доме в Карталинском районе Челябинской области. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, двое мужчин изготавливали наркотики, а после прятали их в тайники. Именно оттуда курьеры из разных регионов России забирали наркотические вещества. По предварительным данным, каждая закладка представляла собой крупную партию весом 15–20 килограммов.

Во время обыска правоохранители выявили два таких тайника, в которых было около 18 килограммов синтетики. В самой лаборатории найдено свыше 427 килограммов наркотических средств и около тонны прекурсоров. Их стоимость составляет более 1,5 миллиарда рублей, уточнила Волк.

"По оценкам экспертов, около миллиона разовых доз не дошли до потребителей", – добавила официальный представитель МВД России.

Также во время обыска по месту проживания одного из сообщников были обнаружены и изъяты два ноутбука, телефоны, банковская карта и иные предметы. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств" и "Приготовление или покушение на преступление".

Злоумышленники арестованы. Сейчас полиция ищет остальных соучастников преступления и руководителей данной деятельности.

Волк отметила, что это уже вторая крупная нарколаборатория, которая была обнаружена на территории Челябинской области. По предварительным данным, все злоумышленники действовали по заданию кураторов, которые находятся за границей.

Ранее были задержаны и арестованы семь человек, которые обеспечивали работу маркетплейса по продаже наркотиков через теневой сегмент интернета. По предварительным данным, работники одной из IT-компаний предоставляли сообщникам по криминальному бизнесу услуги по обеспечению стабильной работы онлайн-площадки.

При этом злоумышленники использовали современные технологические методы защиты от попыток блокировки, взлома и атак на маркетплейс. Следователи возбудили дело по статьям "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств", "Организация преступного сообщества или участие в нем", "Виды соучастников преступления".