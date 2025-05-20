В РФ задержали 7 человек за обеспечение работы маркетплейса по продаже наркотиков

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В РФ правоохранители задержали семь человек, которые обеспечивали работу маркетплейса по продаже наркотиков через теневой сегмент интернета. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

По ее словам, злоумышленников удалось задержать силами оперативников ведомства, ФСБ, сотрудников территориальных участков полиции и Следственного департамента МВД.

"По предварительным данным, работники одной из IT-компаний предоставляли сообщникам по криминальному бизнесу услуги по обеспечению стабильной работы онлайн-площадки", – уточнила Волк.

При этом задержанные использовали современные технологические методы защиты от попыток блокировки, взлома и атак на маркетплейс. Правоохранители также задержали сотрудников криптовалютного сервиса, которые принимали платежи от клиентов площадки.

В восьми российских регионах одновременно прошли 28 обысков в домах и офисах, в которых жили и работали подозреваемые. В результате были изъяты компьютеры, документы и иные предметы, которые могут служить доказательствами.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 228.1 и 210, а также 33 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества", "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)", "Виды соучастников преступления").

В настоящий момент подозреваемые заключены под стражу. Правоохранители продолжают выяснять причастных к деятельности преступного сообщества.

Ранее полицейские ликвидировали в Магнитогорске крупную нарколабораторию, предполагаемая производительность которой составляла более 500 килограммов запрещенных веществ в месяц.

По словам Волк, лаборатория находилась в одном из гаражных кооперативов города. В помещении было два подземных этажа, где производились и хранились наркотики для последующей продажи.