Крупную нарколабораторию ликвидировали в Челябинской области

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Полицейские ликвидировали в Магнитогорске Челябинской области крупную нарколабораторию, предполагаемая производительность которой составляла более 500 килограммов запрещенных веществ в месяц. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, лаборатория находилась в одном из гаражных кооперативов города. В помещении было два подземных этажа, где производились и хранились наркотики для последующей продажи.

"На месте был задержан лаборант, который изготавливал наркотики. В ходе обыска обнаружено более 240 килограммов синтетического наркотического средства, лабораторное оборудование, а также прекурсоры", – написала Волк в своем телегам-канале.

Всего при поддержке сотрудников Росгвардии полицейскими было изъято свыше 300 килограммов синтетических наркотиков, добавила она, уточнив, что их стоимость превышает 1 миллиард рублей.

Вместе с тем по подозрению в попытке сбыта наркотических веществ в особо крупном размере были задержаны 4 человека. Первым оказался мужчина, который должен был забрать 30 килограммов наркотиков из тайника в Верхнеуральском районе, уточнила Волк.

В ходе опроса он рассказал, что получал указания от анонимного куратора через мессенджер. Мужчина расфасовывал крупные партии запрещенных веществ на мелкие и передавал информацию о их местонахождении своим сообщникам.

Более того, фигуранты были активны в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, добавила официальный представитель МВД. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на след других участников незаконного бизнеса", – продолжила она.

В городе Чебаркуле была задержана жительница Магнитогорска при попытке сбыта 3 килограммов наркотического средства, в Миассе был арестован 35-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который намеревался продать 6 килограммов запрещенного вещества.

Все задержанные арестованы, заключила Волк.

Ранее столичный суд назначил мужчине 15 лет и 3 месяца колонии строгого режима по делу о производстве свыше 15 килограммов наркотиков в городском округе Шатура.

Из материалов дела следовало, что мужчина в составе организованной группы открыл лабораторию на своем земельном участке. В ноябре 2023 года его задержали полицейские и изъяли свыше 15 килограммов синтетических наркотиков и более 4 килограммов их прекурсоров.

