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03 апреля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала наркоторговца на западе Москвы

"Московский патруль": полиция задержала наркоторговца на западе Москвы

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Полиция задержала наркоторговца на западе Москвы. При личном досмотре у него обнаружили два свертка с белым порошком массой около пяти граммов. Как установила экспертиза, это был мефедрон.

Позже правоохранители проверили арендованный автомобиль мужчины. Там они нашли 16 пакетиков с неизвестным содержимым. Еще шесть подозрительных свертков изъяли из тайников в подъездах столичных многоэтажек.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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