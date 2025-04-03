03 апреля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": полиция задержала наркоторговца на западе Москвы
Полиция задержала наркоторговца на западе Москвы. При личном досмотре у него обнаружили два свертка с белым порошком массой около пяти граммов. Как установила экспертиза, это был мефедрон.
Позже правоохранители проверили арендованный автомобиль мужчины. Там они нашли 16 пакетиков с неизвестным содержимым. Еще шесть подозрительных свертков изъяли из тайников в подъездах столичных многоэтажек.
Подробнее – в программе "Московский патруль".