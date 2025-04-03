"Московский патруль": полиция задержала наркоторговца на западе Москвы

Полиция задержала наркоторговца на западе Москвы. При личном досмотре у него обнаружили два свертка с белым порошком массой около пяти граммов. Как установила экспертиза, это был мефедрон.

Позже правоохранители проверили арендованный автомобиль мужчины. Там они нашли 16 пакетиков с неизвестным содержимым. Еще шесть подозрительных свертков изъяли из тайников в подъездах столичных многоэтажек.

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