Трамп объявил ЧП в США из-за дисбаланса в торговле

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Режим чрезвычайного положения введен в США из-за дисбаланса в торговле, представляющего угрозу нацбезопасности страны. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает RT.

Глава Белого дома указал, что источник угрозы кроется во внутренней экономической политике ключевых партнеров Соединенных Штатов, а также в структурных дисбалансах глобальной торговой системы.

Ранее сообщалось, что Штаты вводят базовую пошлину в размере 10% и зеркальные тарифы в половинном объеме для всех стран. При этом таможенные пошлины в отношении импорта из Китая установят на уровне 34%, из Евросоюза – 20%.

Это, считает Трамп, знаменует собой наступление экономической независимости США. По его мнению, нововведения должны прекратить "несправедливую торговлю, в ходе которой друзья и враги десятилетия разграбляли экономику США".