03 апреля, 05:46Политика
Китай примет контрмеры в связи с пошлинами США
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Китай выразил протест против пошлин США и примет контрмеры против них. Об этом со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР сообщает ТАСС.
"Китай решительно выступает против этого, мы твердо примем контрмеры для защиты наших собственных прав и интересов", – заявили в ведомстве.
Там подчеркнули, что введение пошлин является типичной практикой односторонней травли. В министерстве коммерции КНР отметили, что новые тарифы игнорируют достигнутый за годы многосторонних торговых переговоров баланс интересов.
Ведомство призывает немедленно отменить односторонние тарифные меры и урегулировать разногласия путем диалога.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США вводят базовую пошлину в 10% и зеркальные тарифы в половинном объеме для всех стран. Он назвал данный указ декларацией экономической независимости Америки и подчеркнул, что новые меры должны прекратить "несправедливую торговлю, в ходе которой друзья и враги десятилетиями разграбляли экономику США".