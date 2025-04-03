Китай примет контрмеры в связи с пошлинами США

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Китай выразил протест против пошлин США и примет контрмеры против них. Об этом со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР сообщает ТАСС.

"Китай решительно выступает против этого, мы твердо примем контрмеры для защиты наших собственных прав и интересов", – заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что введение пошлин является типичной практикой односторонней травли. В министерстве коммерции КНР отметили, что новые тарифы игнорируют достигнутый за годы многосторонних торговых переговоров баланс интересов.

Ведомство призывает немедленно отменить односторонние тарифные меры и урегулировать разногласия путем диалога.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США вводят базовую пошлину в 10% и зеркальные тарифы в половинном объеме для всех стран. Он назвал данный указ декларацией экономической независимости Америки и подчеркнул, что новые меры должны прекратить "несправедливую торговлю, в ходе которой друзья и враги десятилетиями разграбляли экономику США".