США вводят базовую пошлину в 10% и зеркальные тарифы в половинном объеме для всех стран

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Введение администрацией США таможенных пошлин в отношении всех стран по принципу взаимности знаменует собой наступление экономической независимости Штатов. Такое заявление сделал президент страны Дональд Трамп, передает ТАСС.

"Вскоре я подпишу исторический указ о введении взаимных тарифов для всех стран мира. Взаимных. Это означает следующее: то, что они делают с нами, мы будем делать с ними. Очень просто", – высказался Трамп.

Он уточнил, что зеркальные тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем те, что действуют за рубежом. Президент США также заявил, что минимальная ставка таможенных пошлин на импортные товары будет установлена в размере 10%. Таможенные пошлины в отношении импорта из КНР установят на уровне 34%, из ЕС – 20%.



Трамп добавил, что этот день стал одним из самых важных дней в истории Америки и назвал данный указ декларацией экономической независимости США. По его мнению, новые меры должны прекратить "несправедливую торговлю, в ходе которой друзья и враги десятилетиями разграбляли экономику США".

В начале февраля США ввели торговые пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Кроме того, Трамп объявил о вводе таможенных пошлин на все товары из стран Евросоюза в размере 25%, в том числе на импорт стали, алюминия, автомобилей и автозапчастей из Европы.