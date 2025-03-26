Трамп заявил, что страны ЕС оказались для США хуже врагов

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Страны Евросоюза обчистили США и оказались для государства хуже врагов, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

Республиканец обвинил несколько стран ЕС, которые на протяжении 45 лет "обдирали" США в момент слабости и мягкости Вашингтона. Кроме того, схожее отношение Трамп увидел и со стороны Китая.

Именно из-за этого, по мнению лидера США, госдолг страны превысил 35 триллионов долларов.

"Часто друзья, так называемые друзья, были хуже врагов. Посмотрите на Европейский союз, что они сделали с этой страной, как они ее обчистили", – привела слова Трампа "Газета.ру".

Помимо этого, американский лидер подчеркнул, что не следует ожидать значительного количества исключений из перечня пошлин на товары из Канады и Мексики, которые должны быть введены 2 апреля.

Решение о введении пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики Трамп принял в феврале. Кроме того, санкции в размере 25% коснулись продукции из стран Евросоюза.

При этом СМИ писали, что ряд европейских стран, в том числе Франция, требуют от Брюсселя решительных ответных мер. Париж планирует добиваться такого шага, если Трамп введет пошлины с целью оказания давления на ЕС.

Кроме того, считают журналисты, новые пошлины США могут затронуть и Россию. По данным СМИ, американская администрация планирует применить "взаимные пошлины" в отношении государств, которые имеют устойчивые торговые дисбалансы с США.