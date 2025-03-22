Bloomberg: Париж хочет применить самый мощный торговый инструмент ЕС против США

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Ряд стран Евросоюза, включая Францию, требуют от Брюсселя решительных ответных мер на экономическое давление со стороны США. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство Bloomberg.

"Франция хочет, чтобы Европейский союз впервые рассмотрел возможность применения самых мощных ответных мер против США", – отмечается в материале.

Согласно данным агентства, Париж намерен добиваться такого шага, если президент США Дональд Трамп введет пошлины с целью оказания давления на ЕС.

В ответ Евросоюз может применить широкий спектр мер, включая торговые ограничения, ограничения на услуги, права на интеллектуальную собственность, прямые инвестиции и доступ к государственным контрактам.

Ранее Еврокомиссия заявила, что планирует принять "быстрые и соразмерные контрмеры" в ответ на новые американские тарифы на импорт стали и алюминия из Евросоюза. Меры могут относиться к экспорту товаров на сумму до 26 миллиардов евро, что соответствует экономическому масштабу тарифов США.

В начале февраля американская сторона начала вводить пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Президент США Дональд Трамп также принял решение о вводе таможенных пошлин на все товары из стран Евросоюза в размере 25%.