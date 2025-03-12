Еврокомиссия выдвинет пакет новых контрмер на товары из США

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В Еврокомиссии намерены принять "быстрые и соразмерные контрмеры" в ответ на новые тарифы США на импорт стали и алюминия из Евросоюза. Об этом говорится в опубликованном заявлении ЕК.

"В ответ на новые тарифы США, затрагивающие экспорт ЕС на сумму более 18 миллиардов евро, Еврокомиссия выдвигает пакет новых контрмер в отношении американского экспорта", – говорится в тексте.

Ожидается, что ответные меры вступят в силу к середине апреля после консультаций с государствами-членами и заинтересованными сторонами. В целом они могут коснуться экспорта американских товаров на сумму до 26 миллиардов евро, что соответствует экономическому масштабу тарифов США.

"Вышеупомянутые меры могут быть отменены в любой момент, если такое решение будет найдено", – добавляется в заявлении.

США еще в начале февраля начали вводить пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики. Позже американский президент Дональд Трамп принял решение ввести таможенные пошлины на все товары из Евросоюза в размере 25%. ЕС объявил о решительном ответе на обещанные меры.

Кроме того, в начале марта начали действовать увеличенные таможенные пошлины на товары, поставляемые из КНР (20%). Как объяснил Трамп, Китай не принял адекватных шагов для смягчения кризиса с запрещенными наркотическими веществами.