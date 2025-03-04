Трамп удвоил пошлины на товары из КНР с 10 до 20%

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Президент США Дональд Трамп решил увеличить таможенные пошлины на товары, поставляемые из Китая, с 10 до 20%. Об этом говорится в опубликованном тексте указа американского лидера, сообщает ТАСС.

Такое решение было принято в связи с тем, что правительство КНР, по мнению Трампа, не приняло достаточных мер для ограничения поставок фентанила в США.

"Я пришел к выводу, что Китай не принял адекватных шагов для смягчения кризиса с запрещенными наркотическими веществами путем совместных правоохранительных действий и что кризис, описанный в исполнительном указе 14195, не был преодолен", – указано в документе.

В результате в текст указа были внесены изменения, повышающие пошлины до 20%.

Ранее Трамп заявил, что планы по введению пошлин против Мексики и Канады остаются неизмененными. По словам американского лидера, тарифы вступят в силу 4 марта, как и было изначально запланировано.

Кроме того, администрация президента США потребовала от Мексики установить торговые пошлины на импорт товаров из Китая. Министр торговли Говард Лютник был среди официальных лиц США, которые передали это сообщение на встрече с мексиканской стороной в Вашингтоне. Пока Мексика не взяла на себя никаких обязательств в отношении Китая.