Трамп анонсировал введение пошлин против Мексики, Канады и Китая

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Президент США Дональд Трамп заявил, что планы по введению пошлин против Мексики и Канады остаются неизмененными.

По словам американского лидера, тарифы вступят в силу 4 марта, как и было изначально запланировано.

"Китай так же будет платить дополнительный 10%-й тариф с этого дня. Дата по введению зеркального тарифа с 2 апреля останется в полной силе и действии", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

США в начале февраля вводили пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Вскоре канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что страна вводит ответные импортные пошлины в размере 25%. После этого США приняли решение приостановить введение пошлин на канадские товары на 30 дней. Трюдо рассказывал, что к этому удалось прийти после его телефонного разговора с Трампом.

Кроме того, после разговора президента Мексики Клаудии Шейнбаум с американским лидером были приостановлены на месяц пошлины, которые США вводили на импорт мексиканских товаров.

Трамп отмечал, что в течение этого месяца будут проведены переговоры при участии госсекретаря США Марко Рубио, американских министра финансов Скотта Бессента и министра торговли Говарда Латника, а также высокопоставленных представителей Мексики.