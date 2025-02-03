Президент Мексики Шейнбаум: пошлины США приостановлены на месяц

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Пошлины, которые США ввели на импорт мексиканских товаров, приостановлены на месяц. Об этом рассказала президент Мексики Клаудия Шейнбаум после беседы с американским президентом Дональдом Трампом.

"Провели хороший разговор с президентом Трампом с большим уважением к нашим отношениям и суверенитету, мы пришли к серии соглашений", – поделилась политик на своей странице в социальной сети X.

Глава государства уточнила, что это решение вступит в силу с сегодняшнего дня.

В свою очередь, Трамп подтвердил временную приостановку введения пошлин в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что в течение этого месяца будут проведены переговоры при участии госсекретаря США Марко Рубио, американских министра финансов Скотта Бессента и министра торговли Говарда Латника, а также высокопоставленных представителей Мексики.

Американский президент также подчеркнул, что намерен лично принять участие в переговорах с мексиканским лидером по вопросу урегулирования спора вокруг наркотрафика через южную границу Штатов.

Соединенные Штаты ввели пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики 2 февраля. Вскоре премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна вводит ответные импортные пошлины в размере 25% на товары из США.

Контрмерами пригрозил и Китай. Посольство КНР в Штатах подчеркнуло, что страна решительно осуждает этот шаг и выступает против него.

В свою очередь, мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум после введения пошлин со стороны США поручила министру экономики Марсело Эбрарду задействовать "тарифные и нетарифные меры" для защиты интересов страны.