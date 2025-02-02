Мексика введет ответные пошлины против США

Фото: EPA/SASHENKA GUTIERREZ

Мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум после введения пошлин со стороны США поручила министру экономики Марсело Эбрарду задействовать "тарифные и нетарифные меры" для защиты интересов страны. Об этом она написала в соцсети Х.

До этого президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Мексиканские товары будут облагаться пошлиной в размере 25%.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объясняла подобное решение тем, что страны поставляли и позволяли распространять в Штатах нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев.

