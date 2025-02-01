Трамп намерен ввести пошлины против товаров из ЕС из-за ужасного отношения к США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на импорт товаров из Евросоюза, так как Брюссель ужасно относится к США. Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

"Собираюсь ли я ввести пошлины против Европейского cоюза?... Абсолютно. Евросоюз относится к нам так ужасно", – сообщил Трамп.

Ранее Трамп заявил о повышении пошлин на импорт против Канады, Мексики и Китая. Президент США свое решение объяснил проблемами с нелегальными мигрантами и наркотрафиком в Штатах.

В свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что США ждут ответные меры, если будут повышены пошлины.