Премьер Канады Трюдо предупредил Трампа об ответе на повышение пошлин США

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Канада готовит ответные меры против США в случае повышения пошлин на товары с 1 февраля, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Мы не отступим, если против Канады будут введены пошлины. Мы не успокоимся, пока тарифы не отменят", – сказал Трюдо, передает РИА Новости.

По словам Трюдо, в США через Канаду поступают не более 1% фентанила и нелегалов.

Ранее сообщалось, что 1 февраля Трамп введет новые пошлины в размере 25% в отношении Мексики и Канады, а также 10% в отношении Китая. По словам президента США, это решение связано с проблемами нелегальной иммиграции и наркотрафика в Штатах, которое власти Мексики и Канады могли бы давно решить.