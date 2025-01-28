США собираются ввести пошлины на импорт полупроводников

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США введут пошлины на импорт полупроводников и фармацевтической продукции, а также могут установить тарифы на сталь и прочие товары. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп на встрече фракции республиканцев из конгресса во Флориде.

"В ближайшем будущем мы введем пошлины на сделанные за рубежом компьютерные чипы, полупроводники и фармацевтическую продукцию с тем, чтобы вернуть производство этих важнейших товаров в Соединенные Штаты Америки", – приводит ТАСС слова Трампа.

Президент США отметил, что многие производители перебрались из Штатов на Тайвань, где сейчас сосредоточено около 98% бизнеса полупроводников.

В ходе встречи Трамп также сообщил, что власти США планируют вновь разрешить добычу нефти и газа в заповедных землях Аляски.

"Я думаю, что мы сделаем это быстро, но это будет то, что сможет снабжать всю Азию благодаря своему расположению. Национальный Арктический заповедник может снабжать всю Азию", – заявил глава Белого дома.

Ранее Трамп обещал ввести с 1 февраля пошлины в отношении импорта из Китая, Мексики и Канады из-за ситуации с контрабандой фентанила. Новые тарифы могут составить 10% для КНР и до 25% – для Мексики и Канады.

Помимо этого, Трамп призвал Россию к завершению спецоперации на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на экспорт РФ в Штаты. Вместе с тем президент США подчеркнул, что не преследует цели навредить России, любит россиян и всегда сохранял хорошие отношения с Путиным.