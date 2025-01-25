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В администрации нового американского лидера Дональда Трампа начались первые конфликты на фоне обсуждения пошлин на импорт. Президент до сих пор не определился со сроками и механизмом, пишет Politico со ссылкой на чиновников.

Некоторые предполагают, что пошлины могут установить в ближайшие два месяца. Однако советники Трампа разделились на две группы из-за разногласий. Так, кандидаты на должности главы Национального экономического совета и министра финансов поддерживают постепенное повышение. А кандидат на пост торгового представителя государства выступает за широкое применение пошлин.

Ранее Трамп заявил, что США могут ввести с 1 февраля пошлины в отношении импорта из Китая, Мексики и Канады из-за ситуации с контрабандой наркотиков. По его словам, новые тарифы могут составить 10% для КНР и до 25% – для двух других стран.

Новый американский лидер Дональд Трамп принесет радикальные перемены в политику Соединенных Штатов, считает политолог и социолог Александр Дугин. Эксперт уверен, что изменения затронут не только политику и общество – в перспективе наука, культура и образование тоже трансформируются.

