Трамп анонсировал пошлины против Китая, Мексики и Канады из-за фентанила

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут ввести с 1 февраля пошлины в отношении импорта из Китая, Мексики и Канады из-за ситуации с контрабандой фентанила. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Трампа.

Республиканец отметил, что новые тарифы могут составить 10% для КНР и до 25% – для Мексики и Канады.

Трамп уже обещал ввести пошлины на все товары из Мексики, Канады и Китая из-за нелегальной миграции и контрабанды наркотиков в страну. По его словам, наркотики из Китая попадают в США в основном через Мексику.

В первый день своего президентства республиканец подписал указ, который наделяет наркокартели статусом террористических организаций. Он также допустил, что может направить американские войска в Мексику для борьбы с наркокартелями.